Toni Nadal ficha por el PP: qué ha dicho sobre Ayuso, Ciudadanos o Podemos en el pasado 

Como si se tratara del vibrante mercado de fichajes del mundo del fútbol, Alberto Núñez Feijóo dio este lunes el gran sorpresón de la temporada al 'fichar' para la nueva fundación del PP a Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal. Una incorporación que ha llamado la atención de muchos porque, hasta ahora, el balear se había mantenido alejado de la política para concentrarse en su labor de preparador y en la Academia de tenis que lleva el nombre de su sobrino en la isla de Mallorca. El palmarés avala su trabajo como entrenador del tenista español más importante de nuestra historia: 76 torneos a sus espaldas, 16 de ellos Grand Slam (diez Roland Garros, tres US Open, dos Wimbledon y un Abierto de Australia).

De Toni Nadal, el PP valora especialmente su amplia experiencia en la gestión deportiva y su firme defensa de los valores de esfuerzo y capacidad, como ha demostrado a lo largo de su exitosa carrera profesional. En su libro "Todo se puede entrenar", el propio Toni admitía que su forma de moldear a Rafa hasta hacerle un gran campeón le ha valido la fama “de exagerado, de maniático, de intransigente y de peculiar”. Pero esa dura manera de trabajar, precisamente, le ha servido también para enseñar en múltiples charlas y conferencias dirigidas a entrenadores, jóvenes y empresas. En 2010, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le entregó el premio Siete Estrellas en la categoría 'Fomento de los valores deportivos'. Uno de los muchos premios que ha ido recibiendo a lo largo de su trayectoria.

Durante estos años, mucho se ha especulado sobre las inclinaciones políticas tanto de Rafa Nadal como de su tío. Toda declaración del tenista balear ha sido puesta bajo la lupa con el fin de encontrar una posible desviación del carácter neutral en el que acostumbran a moverse los deportistas de élite en estos asuntos. Nadal, eso sí, nunca ha ocultado su cercanía con la Casa Real, y muy especialmente con Juan Carlos I.

"No valgo para la política porque pondría pegas a cualquier partido"

Toni Nadal, junto a Pedro Sánchez en 2021 Europa Press via Getty Images

Toni Nadal, en cambio, sí ha profundizado en varias ocasiones sobre su ideología política e incluso a principios de este año debatió junto a Isabel Díaz Ayuso en un foro organizado por el PP. Lo curioso es que el entrenador mostró en el pasado sus simpatías por Ciudadanos, cuando la formación de Albert Rivera comenzaba a crecer de forma importante en las encuestas, al tiempo que aseguraba que no se veía militando en ningún partido. "No valdría porque pondría pegas (a cualquier formación)", aseguraba.

En una entrevista en el programa "La Ventana" de la Cadena SER en 2015, Toni veía a Cs como un "partido atractivo", en claro guiño a la formación de Albert Rivera. Contrastaba con su opinión sobre Pablo Iglesias y Podemos: "Lo otro nuevo...pues creo que cae demasiado en la demagogia, a mí no me gusta para nada". A su vez, criticaba el fanatismo dentro de la política: "Los políticos te venden que son los mejores, sin cometer errores, se necesita reflexión y empatía".

"Me molesta la falta de ecuanimidad"

Con los años, Toni Nadal ha ido aproximándose a la esfera política. En mayo de 2020, rechazaba públicamente la etiqueta de 'facha' que muchos le ponían por opinar "como algunos no quieren". "No puedes ver bien un pacto con un partido que ha sido complaciente con ETA y luego llamar facha a los que no opinan como tú. A mí lo que más me molesta es la falta de ecuanimidad, no pueden regir normas diferentes según la persona que lo diga", aseguraba a José Ramón de la Morena en Onda Cero.

Este año, la proximidad con el PP se hizo mucho más patente cuando en enero intervino en unas "jornadas populares" junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En aquella charla, Nadal hizo una encendida defensa de estos valores y puso como ejemplo la trayectoria de su sobrino. "Nunca la derrota es un fracaso, lo es no intentarlo hasta el final. El ser humano ha avanzado gracias al esfuerzo y quienes han intentado igualar todo por abajo se han beneficiado del esfuerzo de otros", aseguró tras lamentar que actualmente se permita a los jóvenes pasar de curso con asignaturas suspensas y "se regale" el aprobado.

En presencia de Ayuso, Toni Nadal también criticó a la joven que cargó contra Ayuso en la Complutense cuando la presidenta del PP acudió a recoger la mención de alumna ilustre a la facultad de Periodismo de dicha universidad. "Aparte de mala educación de la chica esa, es de una soberbia exagerada y eso habla muy mal de la sociedad y de la universidad", dijo.