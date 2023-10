Habla así de la zona de España señalada en la imagen y la respuesta que se lleva es tremenda

El usuario de X, antigua Twitter, @adriezz14, ha montado un revuelo total en la red social al compartir un mensaje crítico sobre una zona concreta de España y recibir cientos de comentarios en pocos días.

"Desaparece esta zona de España y creo que nadie se enteraría de ello", ha señalado, con una captura de Google Maps de la Península Ibérica, en la que rodea varias provincias del país.

Dentro de esa zona señalada, se encuentran Ponferrada, León, Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos, Salamanca, Ávila, Cáceres o Mérida, entre otras.

Pero la indignación ha ido en aumento en las últimas horas, con más de 800 comentarios de todo tipo tras la afirmación del usuario y una de esas reacciones se ha llevado muchos aplausos.

La cuenta @memes_zamora ha publicado un extenso mensaje en el que ha respondido, y con creces, al polémico tuit. "Trabajo de lo que me gusta. 2000 merluzos (euros) al mes. Findes libres. Tardo 7 minutos en llegar al curro. 500€ de alquiler. Respiro aire limpio. Mis tomates saben a tomate", ha señalado en la primera parte de su respuesta.

"Podría seguir, pero, en fin, una pena que no pueda ir a conciertos y teatros a diario, sí. A mí que no me venga nadie a explicar lo que es la calidad de vida. Sabéis que no me gusta alardear, pero a veces uno tiene que defender lo suyo. Quedaros vuestras megaciudades. Vivís en Matrix, literal", ha sentenciado, en un tuit que suma más de 7.700 me gusta.