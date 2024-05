Llados va a un restaurante en Madrid y lo que hace al ver los precios impacta hasta al dueño 

Amadeo Llados, el gurú financiero que odia las panzas y a los mileuristas, ha estado en Madrid para dar una especie de macro conferencia con sus adeptos a razón de 1.000 euros por asistente.

Durante estos días, este madrileño de 32 años que reside en Miami ha compartido multitud de vídeos por redes sociales donde tiene miles de seguidores que, para sorpresa de muchos, quieren ser como él.

En las últimas horas ha dado que hablar en TikTok lo que ha hecho Llados al ir a comer en un restaurante de Madrid y pedir un solomillo madurado. "Aquí está todo muy barato, tío. Tenéis que ponerlo más caro, eh", le dice el influencer al dueño del local.

"No des ideas", añade una de las personas que va con él. "Me suelen decir lo contrario. Yo estoy con usted", ha apostillado el hostelero. "25 euros no me jodas, es muy barato", ha comentado finalmente Llados.