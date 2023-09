Hace esta reflexión sobre los regalos a sanitarios y docentes y la reacción de la gente no tiene desperdicio

Marta Carmona, psiquiatra y diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha conseguido una gran repercusión en Twitter tras la reflexión que ha hecho sobre los regalos que se le suelen dar al personal sanitario, docente y otros puestos similares.

"Los regalos a personal sanitario, docente, etc, era algo sobre lo que tenía una opinión fortísima (en contra) cuando era estudiante y según empecé a trabajar me la tuve que envainar, porque la realidad dista bastante de cómo yo me la figuraba", ha señalado.

Un largo hilo en la red social, Marta Carmona ha confesado que ella lo veía como "una muestra de pleitesía" y "agradecimiento redundante a alguien que está haciendo su puñetero trabajo". "Además arrastraba connotaciones de clase y privilegio, del tipo, 'cómo no va el señor doctor a pegarse una vidorra repleta de lujos'", ha añadido.

Yo los entendía como una muestra de pleitesía, un agradecimiento redundante a alguien que está haciendo su puñetero trabajo y que además arrastraba connotaciones de clase y privilegio, del tipo, "cómo no va el señor doctor a pegarse una vidorra repleta de lujos". — Marta Carmona (@AdrasteaQuiesce) September 2, 2023

Pero, lejos de lo que pensaba, la realidad es que "esos regalos lo que suelen ser es parte de un proceso de cierre (o elaboración) de un suceso que para ti es curro rutinario, pero para el que regala es uno de los momentos más delicados (traumáticos, dolorosos o felices) de su vida".

"En el acto de regalo hay integradas muchísimas cosas distintas, una de ellas el agradecimiento, pero también el deseo de personalizar una relación que si por el contexto asistencial fuera sería deshumanizada y estereotipada", ha expuesto.

La diputada de Más Madrid ha reconocido que esos regalos tienen "mucho más que ver con el regalante que con el regalado". "Es muchas veces la única decisión verdaderamente libre que uno toma en todo un proceso patológico/de cuidado", ha defendido.

El tuit supera en pocas horas los 1.400 me gusta y ha generado decenas de reacciones que han ido por la misma línea, justificando las razones por las que quieren reconocer el trabajo del personal que le ha atendido.