Henry Méndez se explica tras el revuelo por sus palabras sobre la bandera de España en un festival

El cantante Henry Mendez estuvo en el AquaSound Festival, celebrado en Mallorca, donde dejó un alegato en favor de la patria española y de la bandera de España que ahora ha explicado en Twitter.

"Siéntase orgullosos de su bandera. No importa que les digan facha. No importa que nadie les quiera quitar la autoridad de ser españoles. Siéntase españoles. El americano se siente orgulloso de su bandera, el francés también. Que viva España, coño", dijo el artista en pleno festival.

Unas palabras que han sido muy comentadas en redes sociales y que han sido noticia en numerosos medios de comunicación, que se han hecho eco de sus palabras en las últimas horas.

Ahora, Méndez ha compartido dos mensajes en Twitter hablando de lo ocurrido. "No soy ningún revolucionario político. Soy un cantante amante de su patria y la patria que me acogió y me ha dado la oportunidad de crecer como persona y profesional! Gracias España y a todos los jóvenes, dejen el complejo y siéntanse orgullosos de su país y de su BANDERA", ha afirmado en un tuit que se ha dejado anclado en su perfil.

Horas después ha dicho en otro mensaje en la red social de Elon Musk: "No se trata de política ni de colores políticos, ni ideologías. Se trata de sentido común y amor por la patria. No tengo problemas con nada ni nadie, simplemente apoyo las cosas bien hechas,da igual el color bajo el que se realicen, pero que estén bien hechas". Junto a estas palabras ha usado la etiqueta #LibertadDeExpresion.

No soy ningún revolucionario político. Soy un cantante amante de su patria y la patria que me acogió y me ha dado la oportunidad de crecer como persona y profesional! Gracias España 🇪🇸 y a todos los jóvenes, dejen el complejo y siéntanse orgullosos de su país y de su BANDERA ❤️ — Henry Mendez (@henrymendez_) June 15, 2023