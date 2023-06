Es casi imposible hablar más claro que Karra Elejalde aquí sobre Vox y los resultados electorales

El actor Karra Elejalde ha hablado de forma meridianamente clara sobre Vox, sobre los resultados en las elecciones autonómicas y municipales y ha lanzado un aviso de cara a los comicios del 23 julio.

En una entrevista en Catalunya Radio, el actor ha señalado que "a veces hay que caer para volverse a levantar" y "como Dante, hay que bajar a los infiernos".

"Lo que más pena me da es cuando eres un político y te dejas la vida por intentar hacer mejoras sociales y de repente todo el pueblo en masa las desestima. Votan a aquel que dice que va derogar todo lo que tú has creado", se ha lamentado antes de señalar que si él es Pedro Sánchez diría: "Pues venga, otra vez el sueldo mínimo a 600 y pico".

Elejalde ha incidido en que "si intento hacer políticas sociales y luego lo que recibo con el voto es lo contrario pues digo: 'Pues chicos, pues que os jodan".

"Al final, siempre se tiene lo que se merece", ha avisado antes de añadir: "Yo estoy muy contento de una cosa, ni en Navarra, ni en Guipúzcoa ni en Álava y ni en Vizcaya ha salido un solo candidato de ultraderecha y eso me dice mucho de nuestro país".

"Así que tengamos cuidado con lo que votamos porque eso es lo que nos merecemos. Luego no llores. Después no llores", ha zanjado. "Parece que somos un país que estamos un poquito mejor que los demás, pero no queremos valorarlo. Me da pena la involución Parece que desobedecer a Europa es lo que mola", se ha quejado.