Hugo Silva reacciona a las palabras de una diputada de Vox: solo había una forma de responder y era esa

Hugo Silva ha respondido tirando de ironía a las palabras que la diputada de Vox, María de la Cabeza Ruiz Solás, ha pronunciado este jueves en el Congreso de los Diputados. La representante de la formación ultra ha mostrado su preocupación por el "alarmante aumento" de homosexuales y transexuales en España en los últimos años.

Ruiz Solás ha soltado estas palabras en el último debate sobre la ley trans, aprobada finalmente en la Cámara Baja, "con datos en la mano". Ha señalado que este aumento "está directamente relacionado con el adoctrinamiento" que el Gobierno "somete a los menores" en España. "Decir que se les está dirigiendo a ser lo que igual no son ni quieren ser, no es odiar", ha añadido.

Finalmente, la diputada de la extrema derecha ha dicho que se oponen a la ley trans porque es una "mala" norma que no va acabar "con la discriminación o con el sufrimiento de las personas trans". "No traerá más derechos y destrozará para siempre la vida de muchas personas", ha llegado a decir. Por último, ha advertido: "No solo no apoyaremos esta ley sino que, si Dios quiere, la derogaremos muy pronto. Porque solo con Vox hay esperanza".

A estas palabras, que han convertido a la diputada de Vox en uno de los nombres de la mañana en Twitter, ha respondido el actor Hugo Silva de la única forma posible: tomándoselas a broma.

"La picadura de la cobra gay… Que te pica y te vuelves gay", ha escrito el intérprete en referencia a la famosa canción.