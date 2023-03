Iker Jiménez lo tiene que aclarar tras el revuelo: "No tengo nada en contra de Vargas Llosa"

Iker Jiménez ha publicado un vídeo en TikTok donde ha dado su versión sobre lo ocurrido en las últimas horas con Mario Vargas Llosa. El presentador de Cuarto Milenio ha explicado que muchos medios de comunicación han escrito titulares en los que se dicen cosas como que es "el enemigo de Vargas Llosa", que está, al igual que Isabel Preysler "contra" el escritor y que lo "sentencia".

El periodista ha contado que hizo un comentario sobre un suceso ocurrido en Perú y en la exposición de los hechos comentó que había escrito en tres ocasiones al premio Nobel peruano porque él fue uno de los investigadores del suceso en el que fueron asesinados ocho periodistas. De momento, el escritor no ha respondido al periodista.

"Eso ha valido para que un montón de cabeceras vayan in crescendo en Iker contra Vargas Llosa o se une a Isabel Preysler contra Vargas Llosa. Me lo tomo como una broma. Si lo lee el propio Vargas Llosa se quedará alucinando y mucha gente porque yo no tengo nada en contra de Vargas Llosa", ha afirmado en un vídeo.

Jiménez se ha erigido como un ferviente admirador del escritor peruano y ha citado varios de sus libros: "Nunca he cruzado una palabra con él y te lo convierte ya la prensa en enemigo. No me extraña que mucha gente considere que lo que sale en algunos titulares es ridículo, inventado, falseado y es una pena".