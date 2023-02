Iker Jiménez muestra en Tik Tok el mensaje que le han dejado en su casa

El presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, se ha abierto un perfil en la red social de Tik Tok y en un día ya ha superado los 15.000 me gusta. El periodista ha hablado de varios temas de actualidad, pero también ha compartido alguna anécdota, como el cartel que le ha dejado su hija Alma, de 11 años.

"We see you" (nosotros te vemos), se puede leer en el folio, justo encima de un OVNI con dos extraterrestres emergiendo del mar.

"Me han dejado en mi propia casa este mensaje. Un OVNI emergiendo del mar y dos seres extraterrestres. Y sí, yo juraría que una artista de once años me lo ha dejado. Me encanta", afirma en el vídeo Jiménez.

Muchos de sus fans han reaccionado y también le han dicho que a ellos les gusta y les encanta el detalle de su hija.