Iñaki Gabilondo desvela el comentario que le hacen por la calle: dice mucho del momento que vivimos

El periodista Iñaki Gabilondo ha desvelado que le hacen a menudo cuando va caminando por la calle y es un buen reflejo del momento de crispación que vive la sociedad española.

En una entrevista en la Cadena Ser de Barcelona, a Gabilondo le han preguntado si, a su juicio, "es peor la crispación de ahora que la que vivemos en la época final de Aznar o en la primera de Zapatero".

El periodista ha sido muy claro: "Es peor, no porque sea más virulenta. La virulencia entonces fue brutal. La fabricación de dos territorios, unos enemigos. No se trata de que unos sean antagonistas de otros, y que haya una gran virulencia en la relación de unos con otros, sino que unos consideran que los otros no son ciudadanos españoles, no son ciudadanos con todos los derechos".

"Parece que no existen o no deberían existir, les molesta, les sobran, es material redundante. A mí alguna de esas personas me interpela por la calle, porque pasa que alguien te interpela por la calle, y lo primero que me dice es: vete de España", ha lamentado.

"No es que haya una virulencia mayor de la que ha habido, hay una virulencia parecida a otras, pero se caracteriza porque tiene una voluntad selectiva de ciudadanos. Sobra en este momento más de medio parlamento porque, entre una cosa y otra, no les sirve casi nadie", ha certificado.

Y ha rematado: "Y esto es lo que convierte esta virulencia en una virulencia de otra profundidad, tiene otro calado, otro peligro y otro problema. Tiene más importancia a mi juicio".