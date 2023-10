Indignación absoluta por las palabras públicas de un profesor sobre los "empollones" 

Un profesor ha provocado una oleada enorme de indignación en las redes sociales después de subir a esa red social una publicación en la que hablaba de los "empollones".

Aunque se entiende que se refiere a los mejores estudiantes de cuando él era niño, el hecho de que diga nombres y su propio discurso han enfadado a usuarios y también a profesores y directores de colegios en Twitter.

"Top 5 nombres de empollones en el colegio. Con el top número 5. Te habías memorizado hasta el diccionario de inglés de la señorita. En fin, que no es nada malo, pero que eras una empollona increíble", asegura diciendo en todo momento los nombres.

"Con el número 4. Iba de chulito, de ligón. Nada de eso, eras el típico que preguntábamos: ¿Has estudiado? No, yo no he estudiado. ¡Un 10! En el top 3. Esta es la típica que, cuando estamos todos temblando, esperando a que el profe diga las notas en clase, te dice: Tía, ya verás, suspendo 100%. Mira, todos sabemos que vas a sacar un 10. O te callas o te pego un chancletazo", prosigue.

En Twitter, además, de muchas muestras de indignación, algún usuario ha querido matizar: "Coincido en que la moda de los teachtoker es algo horrible para sacar cuatro likes, pero creo que en este caso viendo el vídeo completo se entiende que no son nombres reales del alumnado. Es más una parodia…".

Pero otro usuario avisa: "Pongamos que lo sean: Las parodias normalizando el bullying o sexualizando a niños son bastante inadecuadas, sobre todo si las realiza y difunde un maestro de Primaria".

Hace referencia a otro vídeo del mismo profesor en el que habla de "top5 de fuckboys del colegio", también dando nombres.

Entre los docentes que han reaccionado a esos vídeos está Toni García Arias, considerado uno de los mejores profesores del mundo, quien ha escrito: "Hemos llegado a un punto donde se ha desvirtuado tanto la profesión docente convirtiéndola en una mamarrachada que esta nueva tendencia ya ha llegado a las aulas. Ahora solo toca disfrutarlo".