Indignación en Twitter por el chantaje de una casera a su inquilina, y no es para menos

La usuaria de Twitter @andrealdana ha publicado en la red la situación que sufre después de que su casera le informase de la desproporcionada subida de alquiler, además de amenazarla con perjudicar su condición legal, ya que todavía no está viviendo regularmente en España.

Andrea Aldana es "latina", no tiene permiso de trabajo y lleva un año y medio a la espera de "protección internacional", una ayuda solicitada por aquellas personas que viven fuera de su país porque su vida en él corre peligro.

Y, aun con esta complicada situación, la tuitera, que es periodista de profesión, ha relatado que su casera quiere subirle "la renta del alquiler de 950 a 1.800 euros mensuales", algo que, además, le ha notificado por teléfono y con escasos veinte días de antelación.

El tuit ha provocado una enorme indignación en la red. Ha acumulado, hasta el momento, más de 2.300 'me gusta' y una multitud de comentarios denunciando la actitud de la arrendadora.

"Qué putada los caseros en #Madrid. Mi casera quiere subir la renta de 950€ a 1800€ el próx mes. Lo notifica 20 días antes y por teléfono. Tenemos contrato firmado y dice: "No recuerdo haberlo firmado". Es ella quien se salta la ley pero me dice: "Recuerda que eres persona pública". Alucino", ha empezado relatando la internauta.

A la amenaza de la arrendadora se añade que la periodista es "solicitante de protección internacional desde hace año y medio" y ha asegurado que, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de contestación por parte del Ayuntamiento de Madrid.

"En este país me han llamado maldita panchita, sudaka de mierda... Soy solicitante de protección internacional hace año y medio y @MADRID no me contesta nada. Estoy aquí por amenazas. @RSF_esp me sacó de mi país. No tengo permiso de trabajo y ahora estoy próxima a enfrentar desalojo", ha explicado.

Para terminar, ha lamentado que "España rara vez cumple con un acuerdo de protección internacional para latinos, pero otra cosa es si eres ucraniano", dando a entender que, en este segundo supuesto, sí que te ayudan.

"O te jodes o vuelves (a tu país) a enfrentarte a las amenazas, aunque haya sido @RSF_esp quien te sacó de tu país", ha concluido indignada la tuitera, provocando una ola de comentarios de gente denunciando la gravedad de la situación.