Polònia arrasa al parodiar la escena viral de 'First Dates' con Irene Montero

El programa de TV3 Polònia ha vuelto a arrasar en redes sociales con una parodia de la escena más viral de First Dates en la que un soltero no se fiaba que su cita estudiara medicina y le empezó a hacer preguntas para cuestionar sus conocimientos.

El espacio de la televisión catalana ha parodiado esa escena con un hombre amante de la justicia y del fitness e Irene Montero. Cuando ella le dice que trabaja de ministra de Igualdad en el Gobierno, él le contesta que entonces sabrá que "no es igual que una chica vaya provocando por la calle a que no lo haga". "Te lo explico si no lo sabes", apostilla.

"¿Sabrás que con tu chapuza de ley puedo liberar violadores todos los días y con la antigua no?", añade.

Montero le replica que "igual la reforma tenía flecos, pero la interpretáis como os sale de la punta de la toga porque la clave es el consentimiento".

Tras esta conversación, lleva la valoración del joven a cámara, "No es mi prototipo, muy progre. Llevo bastantes años metido en el mundo de la justicia y sabré yo lo que es o no el consentimiento", afirma.

La conversación sigue y el joven, después de dudar de si sabe o no qué es el consentimiento, se lo explica: "Es cuando se manifiesta libremente la voluntad de una persona respecto a un acto concreto, muy ambiguo".

Aquí entonces llega la valoración de Montero a la cámara: "No va bien la cita, el tío tiene la autoestima alta, pero es diferente eso a ser gilipollas".

De nuevo el participante vuelve a dudar de lo que sabe Montero: "Si sabes tanto de consentimiento, sabrás cuántas penas se han rebajado por tu ley". "Muchas de estas condenas estaban a punto de cumplirse", le replica la ministra, que muestra su enfado cuando le dice que sabe del mundo.

"No hace falta ser ministra para saberlo, solo con que seas del mundo de la judicatura o del fitness...", llega a decir.

Al final, él le dice que no quiere una segunda cita, pero que pueden quedar como amigos para reírse de la ley. Tal y como sucedió en la realidad, ella le dice que no quiere ni amistad.

Para terminar y como sorpresa, aparece Pedro Sánchez. "Este tío le está haciendo mansplaining a mi ministra. Esto es cuando un tío se pone condescendiente con una mujer para explicar algo que ya sabe. La ley del sí es sí estaba mal, pero no te preocupes ya la he arreglado yo, ¿necesitaba tu consentimiento?", dice el presidente antes de terminar el sketch.