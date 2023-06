Un influencer argentino cuenta lo que le ha pasado al querer alquilar un piso en España

El usuario de TikTok @travel_luke, argentino que tiene más de un millón de seguidores en esa red social, ha hecho un demoledor repaso a lo que supone ahora mismo alquilar un piso en España. Aunque se refiere principalmente a los requisitos para los recién llegados al país, lo cierto es que la mayor parte de lo que cuenta aplica también para los españoles.

"Cosas que no te cuentan de alquilar un piso o un apartamento en España", empieza diciendo antes de sentenciar que "actualmente es imposible encontrar un lugar donde vivir en ese país".

"Aclaremos que un salario promedio en España es de 1.100 euros y con suerte y para los recién llegados un piso con una habitación ronda el valor mínimo de 1.000 euros o más", advierte antes de añadir: "Y es por eso que te van a pedir una serie de requisitos ya que el propietario tiene que asegurarse que quien viva en su propiedad va a pagar en tiempo y forma".

"Te van solicitar nómina de los últimos meses, un contrato de trabajo con tiempo indefinido, hay que pagar por adelantado: sí, los 12 meses del año juntos. También te van a exigir uno o dos meses de fianza sumado a un mes de comisión. A eso hay que sumarle los servicios", enumera.

Además, destaca que "otro punto en contra es que el 90% sólo te alquila de septiembre a junio pudiendo así en los meses de verano sacarle mucho mas jugo al alquiler por quincena o semana".

"Otra opción es alquilar con piso compartido. En este caso no van a ser tan exigentes, pero la mayoría no permite ni parejas ni mascotas. Así que si conoces a alguien que no sea tan exigente con los recién llegados os invito a que me escriban por privado", acaba diciendo.

El vídeo ha generado multitud de reacciones. Por ejemplo, una usuaria avisa: "No, el alquiler es depende de la ciudad, en Barcelona +1000, en Alicante +500. No se paga por adelantado, +1000 inmobiliaria+2000 fianza+1000 alquiler".

Otro le señala: "Igual el precio varía según a donde vayas! Hay lugares que un piso de una habitación te puede salir 500€. Y no en todos lados es 12 meses de adelanto". Pero el propio protagonista del vídeo argumenta: "Nos han pedido de 6 a 12 meses. Con alquileres superando los 1000€ y no buscamos en Madrid y Barcelona".