Un informático explica, paso a paso, cómo funciona la estafa del sorteo de SHEIN

Este usuario de TikTok se hace llamar @hackermate_ y dedica su perfil a explicar, entre otras cosas, los entresijos de Internet. En este caso, ha querido desvelar cómo se puede descubrir si te han querido estafar.

De ejemplo, ha utilizado un timo de Instagram sobre un falso sorteo de SHEIN, uno de los más frecuentes últimamente: "Has ganado un sortero al que tú no te has presentado. ¿Qué narices es esto? Vamos a investigarlo un poquito".

Mucha gente en la publicación ha asegurado haber sufrido estafas de este tipo y han agradecido la explicación del vídeo. Es por eso que ha generado en pocas horas más de 6.000 'me gusta' y cerca de 110.000 reproducciones.

"En la publicación te ponen que vayas a la historia y que hagas click en el enlace. Como veis, nos lleva a una página de SHEIN que no es cierta y que se llama Bitcoin School. Si consultamos dónde está la IP corresponde a Cloud Network NL. Vemos que una de las direcciones está en Panamá, un paraíso fiscal", ha empezado explicando.

Según el experto, "siempre pasa de esta forma". Y así ha continuado su argumentación: "Si analizamos el código fuente de la página, podemos ver que lo único para lo que sirve es para llegar a este punto de aquí y que te redirijan a esta URL. Cuando navegamos en ella, nos dice que la localización es otra".

De hecho, nos redirige varias veces a otras páginas, algo nada habitual. Al final, llegas a una "que parece de SHEIN, pero no lo es", donde te hace poner los datos de tu tarjeta de crédito. Tras hacerlo, "ha hecho otras 2.000 redirecciones hasta llegar a una página que no existe".

"Aunque no lo veamos, hemos enviado los datos (...) Y así ha recopilado directamente la información del banco, el país en el que vives, cuál es tu navegador e incluso tu huella digital... un montón de datos (...) Listo, nos han hackeado", ha asegurado el informático.

Para terminar, "a pesar de que los bancos tienen mecanismos complejos de detención", es importante "estar alertar y mantenernos a salvo".