Jordi Évole llama a Juanma Moreno y le hace una petición para Ayuso (con palo incluido)

Jordi Évole está en Sevilla presentando una nueva temporada de Lo de Évole, que se estrena este domingo a las 21:30. Y está en la capital andaluza porque el primer invitado será Juan y Medio.

Antes de empezar con la rueda de prensa, Évole ha sorprendido a los periodistas presentes en el Hotel NH para llamar por teléfono al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Desde Almería, el dirigente del PP le ha deseado suerte para esta nueva temporada y le ha dado las gracias por acercar esa parte de Andalucía al resto de España. Pero, sin duda, uno de los momentos más señalados ha sido cuando le ha preguntado directamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"He estado alguna vez llamando al Gobierno de la Comunidad de Madrid y allí no me cogen el teléfono, no sé si se lo coge a usted la señora Ayuso", ha dicho Évole. "Sí, sí me lo cogen", ha dicho Moreno Bonilla.

"La próxima vez que hable con ella que le diga que también nos gustaría hacer algo con ella cuando podamos porque yo creo que siempre va a ser después de que lo hagamos con usted", ha dicho el presentador. El dirigente del PP le ha dicho en ese momento que seguro que mucha gente quiere hablar con él.

"Le agradezco que me haya cogido el teléfono. Muchas gracias", le ha dicho. Antes de colgar, Moreno Bonilla le ha dicho que está en Almería y Évole le ha dado directamente recuerdos para Bisbal.