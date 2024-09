José Coronado cuenta cómo es realmente Rodolfo Sancho tras haber trabajado con él en una película

José Coronado ha sido uno de los últimos actores que ha tenido que pronunciarse, casi a la fuerza, sobre el Caso Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, en una alfombra roja. La agencia Europa Press ha querido saber la opinión del actor sobre todo lo que está viviendo su compañero de profesión tras la condena a cadena perpetua de su hijo.

Lo primero que ha hecho es mandar todo su ánimo para Rodolfo Sancho y contar cómo es en las distancias cortas, fuera del foco mediático ya que ambos trabajaron juntos en la película No habrá paz para los malvados".

"Es terrible lo que le está pasando. Es terrible. No encuentro la palabra para definirlo. Rodolfo es un tipo absolutamente sencillo. Buena gente. Buen compañero. La última vez trabajé con él en No habrá paz para los malvados y le cogí mucho cariño y le deseo todo el ánimo del mundo".

Después, el periodista de la agencia le ha comentado a Coronado que "se va a hacer una serie de este caso". Una afirmación que ha pillado por sorpresa al actor: "Me parece mal. Estas cosas no las entiendo. No sé. No sé dónde irá el dinero. Pero no me parece bien un tema así que se lleve... por lo menos tan inmediato no sé si dentro de 15 años se puede hacer pero ahora...".

Coronado ha añadido que no sabe quiénes son los artífices de la serie ni "quién va a lucrarse ahí". El periodista ha afirmado que "Rodolfo también va a participar un poco porque ha invertido mucho dinero en salvar al hijo. Lo ha dicho públicamente en plan casi me he arruinado".

Aquí el actor ha apostillado que "si es para ayudar a su hijo pues bueno, bienvenida sea": "Hay que estar en su piel para juzgar eso".