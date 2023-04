Un joven activista de solo 13 años reitera en 'laSexta Xplica' lo que muchos expertos han alertado

Francisco Javier Vera Manzanares tiene solo 13 años y, además de ser activista, es embajador de Buena Voluntad de la Unión Europea en Colombia y asesor infantil de la ONU.

En relación con la sequía que sufre buena parte del planeta, ha estado este sábado en laSexta Xplica para hablar, precisamente, de la falta de recursos naturales por haber consumido buena parte de ellos.

"La situación actual nos obliga a estar adaptándonos. Necesitamos economías, educación y estructuras" que se adapten al estado de la naturaleza hoy en día.

El problema, según este joven activista, es que "hemos consumido tantos recursos que estamos ya consumiendo los del futuro, es decir, estamos en un déficit".

"No proponemos vivir mal, porque ya se vive mal. Es que simplemente no será si queremos o no, es que tendremos que decrecer de alguna manera" para salvar el planeta, ha concluido para advertir de los peligros venideros.

A pesar de la seriedad del problema, algunos usuarios de Twitter han criticado al joven por su temprana edad. Por el contrario, otros han aplaudido su capacidad de concienciación.