Un joven ecuatoriano cuenta qué le ha pasado al ir al baño en Madrid: ni los españoles lo entienden

El usuario de TikTok @jesusyvale_, ecuatoriano que está de viaje por España, ha contado lo que le ha ocurrido cuando ha ido al baño en un restaurante de Madrid. Una anécdota que está haciendo alucinar también a los españoles, que no entienden nada.

"Ya creo que pasé la primera pena del viaje", empieza diciendo el joven, quien señala que fue al baño para lavarse las manos en un restaurante. "Veo una M y una H. Y digo: hombre y mujer. Así que me meto en la H porque es la H de hombre", explica.

"Bien, me meto y lavándome las manos, ya las tenía todas enjabonadas, veo que del cubículo sale una mujer y se me queda viendo raro y me dice: 'Estás en el baño de chicas'. Pero así como... ¿Qué haces aquí? Pero me lo dijo así más o menos, con ese tono. Y yo agarro y con toda la pena del mundo, ni siquiera le dije que este es el de hombre ni nada. Me salí, automáticamente tomé su reacción como que estaba en el lugar incorrecto", relata.

El joven subraya que se salió incluso con las manos llenas de jabón y asumió que la H es de "hembra" y la M de "macho": "Esos son los términos que utilizan aquí para diferenciar un baño de hombre de un baño de mujer y nosotros estamos acostumbrados por supuesto a otra cosa. Entonces, para que tomen en cuenta y se eviten este mal rato porque, de verdad, es bien incómodo que alguien te diga que estás en el lugar incorrecto y más como un baño, que es algo delicado", finaliza.

El vídeo ha provocado desconcierto y estupefacción entre los usuarios de España, que tampoco acaban de entender qué pudo pasar, dado que la H suele ser de "hombre" y la "m" de mujer.

Por ejemplo, un seguidor apunta: "Soy español y te aseguro que no es así, es la chica la que se equivocó 😂". Otro dice: "Imposible en España 😳 se equivocó la señora". Y otro más: "La equivocada era ella!! 😂 Aquí es como lo pensaste . Lo siento 😢".