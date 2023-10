La aplaudida respuesta de Xabier Fortes a este tuit sobre lo que dijo durante los gritos a Sánchez

El presentador de TVE, Xabier Fortes, ha estado en boca de muchos en las últimas horas tras las palabras que pronunció en directo, durante el programa especial del desfile militar del 12 de octubre que condujo en la cadena pública, sobre los gritos contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Después de los abucheos al líder del Ejecutivo central, el periodista reaccionó rápidamente al cántico "España es una, no 51": "Bueno, este de 'España una, no 51' a mí me recuerda a épocas anteriores a 1975".

Pero a última hora de este viernes, el comunicador no ha dudado en responder a un usuario que le había criticado por dicho comentario: "Pero @xabierfortes dices que los gritos a Sánchez te recuerdan a lo que paso antes de 1975".

"Pero tú que sabrás si tenías 8 años y todavía no eras ni proyecto de progre. Estamos en 2023 y gritan porque tienen a un presidente que no respeta a más de la mitad de España. Actualízate", ha señalado, sin saber que el periodista reaccionaría minutos más tarde.

Fortes no ha tardado en replicar, de una forma que está siendo de lo más aplaudida en Twitter. "Con 9 años uno madura rápido si detienen a tu padre y lo meten en una prisión militar por difundir ideas democráticas en un ejército que era el guardián de la dictadura", ha asegurado.

"Esa experiencia marcó a toda la familia. Antes de faltar, infórmate. ¡De nada!", ha sentenciado, en un mensaje que supera en pocas horas los 2.000 'me gusta'.