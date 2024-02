La campeona de España de catadores de café avisa: el café que NO debemos comprar nunca en casa

La campeona de España de catadores de café, Marisa Baqué, ha concedido una entrevista al diario ABC en el que ha dado algunas claves sobre uno de los productos más consumidos de España.

Basqué ha sido dos veces campeona nacional de catadores y ha querido hablar de varios asuntos que afectan directamente a los consumidores: qué café se toma en España, cuál no hay que tener nunca en casa y qué pasa con el que venden en las máquinas de las empresas.

Sobre si en España se bebe buen café ha dicho que "por lo general, no": "El gran consumo sigue siendo de cafés de mala calidad". Más clara ha sido a la hora de valorar el café de máquina: "Me pone los pelos de punta. A ver, si la empresa se preocupa por tener las máquinas limpias y ponerles café de calidad, bien, pero me cuesta encontrarlas".

Pero, ¿qué café no debemos tener nunca en casa? El torrefacto. "No entiendo cómo no se prohíbe el café torrefacto. No es solo que lleve azúcar, sino que es azúcar quemado. El azúcar no aporta nada al café. Si pones un grano de café torrefacto en el agua fría lo puedes comprobar por ti misma: solo le da color. Porque el sabor es asqueroso".

Ha añadido que lo que ocurre es que tomar este tipo de café se ha convertido "en un hábito de consumo": "Durante años se dijo que el café debía ser amargo y negro, se ha enseñado al consumidor, erróneamente, que el café debe dar color si lo mezclamos con la leche, y eso no tiene por qué ser así, depende de la variedad, del tueste, de todo".