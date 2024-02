Arturo Pérez-Reverte se pasa el juego con su respuesta a este comentario

Arturo Pérez-Reverte ha dado cuenta de su sentido del humor en X, anteriormente Twitter, al responder en el mismo tono al mensaje que ha recibido por parte de una usuaria.

"hola @perezreverte mi novio me ha preguntado que: 'Por qué invisible se escribe invisible y no ?' y no sé que responderle. Ayuda por favor, ¿qué le digo? ¡Gracias!", le han preguntado al escritor de Cartagena.

Reverte, que siempre suele entrar al trapo en todo tipo de cuestiones en la red social de Elon Musk, donde cuenta con 2,5 millones de seguidores, ha tirado de fina ironía y de sentido del humor para responder.

"No le diga nada. Cambie de novio. Aunque tal vez sea mejor que su novio cambie de novia", ha dicho el autor de El capitán Alatriste ante el aplauso de más de 2000 personas en X.