La crítica de un venezolano que trabaja en hostelería sobre lo que (no) hacen los españoles

El usuario de TikTok @recetasclaudious trabaja en el sector de la hostelería y ha publicado un vídeo quejándose de lo que hacen y no hacen los clientes en España cuando acuden al restaurante en el que trabajan.

"No sé si les pasa o no... Tú atiendes una mesa de cinco personas o de diez y no te dejan ni un céntimo de propina. Te piden vasos de agua, servilletas, te joden todo el salón... ¿con el derecho de qué?", ha empezado diciendo molesto.

En España "no tienen cultura de propina, tienen cultura de joder", ha asegurado molesto el trabajador. "Yo me estreso, porque en Panamá uno recibía de propina demasiado dinero. Aquí joden mucho, pero no dan, y eso no me está gustando, prefiero limpiar casas", ha continuado el joven.

También ha dicho que hace este reproche porque "no es justo", dando a entender que, por la elevada carga de trabajo, deberían recibir algún tipo de compensación extra, como la que demanda.

La publicación ha generado mucho debate en la red entre los que se han mostrado a favor de las propinas y los que han expresado su rechazo. De hecho, ha recibido más de un centenar de comentarios.