La dura carta a la directora de ‘El País’ sobre la situación de la vivienda: hasta Calviño ha hablado de ella

La vicepresidenta primera y ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha sido entrevistada en el programa de la Cadena SER Hoy por Hoy y ha sido preguntada por la dura carta a la directora de El País que han publicado este jueves.

Liz Adriane Duarte Rasch, de Corbera de Llobregat (Barcelona) ha querido compartir en el escrito las dificultades que, como muchos otros jóvenes, sigue teniendo a la hora de poder conseguir un alquiler accesible.

"Tuve que volver a casa de mis padres con 27 años porque con mi sueldo no me da para poder pagar ni un alquiler ni una habitación", ha explicado en la primera parte del texto.

También ha señalado que las habitaciones para compartir "cuestan unos 500 o 600 euros", incluso "con gastos aparte". "Para poder alquilar necesitas por lo menos dos meses de nómina en un contrato indefinido y un sueldo que la mayoría de la gente no tiene", ha explicado.

"A estas alturas, no sé en qué momento me voy a independizar. Todos los jóvenes deberíamos salir a la calle a alzar la voz. Mientras sigamos callados, la situación no cambiará", ha advertido.

Una carta a la directora de El País que el presentador de la Cadena SER José Luis Sastre ha contado a Nadia Calviño y a la que la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones ha respondido.

"Estoy totalmente de acuerdo con que tiene que ser nuestra prioridad el conseguir que los jóvenes tengan las mayores oportunidades para el futuro", ha explicado, antes de destacar que "la política de vivienda ha sido una prioridad, lamentablemente con un punto de partida en el que todo el parque de vivienda pública estaba desmantelado".

José Luis Sastre no ha dudado en contestar que los jóvenes "quieren acceder a la vivienda ahora, no dentro de unos años". Algo a lo que la ministra de Economía en funciones ha contestado, justificando que ya se ha empezado a poner en marcha "el bono alquiler".

"Hemos puesto en marcha el bono alquiler. Le invito que vaya a su comunidad autónoma. Estamos poniendo en marcha un programa con el ICO para avalar la entrada a la hora de comprar una vivienda", ha razonado.