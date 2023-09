La emotiva carta del dueño de un perro que emociona en redes sociales, y con razón

La organización sin ánimo de lucro 'LifeLine Animal Project' ha hecho pública la historia de Milo, un perro al que su dueño tuvo que dejar en el refugio por no tener los recursos suficientes para cuidarlo.

El animal estaba atado en un espacio seguro "donde no sería atropellado o lastimado" junto a una carta escrita por el que hasta entonces había sido su dueño, en el que explica el porqué de su decisión.

"Leyendo las primeras líneas (de la nota), pensamos en cómo debe haber sido para ti escribir ese mensaje mientras dejabas atrás a tu ser querido. Qué valiente acto de autosacrificio mientras tratabas de hacer lo mejor para Milo", han escrito en su cuenta de Facebook.

Y así lo ha explicado el susodicho en la carta: "Por favor, no me juzgue. Soy un simple humano intentado hacer lo mejor para mi perro. Soy un sintecho y no puedo cubrir las necesidades de Milo".

En ella también ha asegurado que es "el único camino" que tiene y que está tranquilo porque sabe que en el refugio estará "seguro". En la actualidad, de hecho, Milo ya ha encontrado un nuevo hogar, ya que no pudieron encontrar a la persona que lo había cuidado todo ese tiempo.

La carta también ha servido para conocer que el animal es "tolerante con otros perros", que le encanta "masticar huesos" y que tiene ocho años y medio de edad.

En cuanto a la organización, los responsables se han dirigido al autor de la nota para ofrecerle ayuda y así poder evitar la separación de ambos: "La lucha que enfrentan los animales está directamente ligada a las dificultades que sus familias enfrentan".

Para terminar, ha hecho también un llamamiento para aquellos que estén "en posición de ayudar" sirviendo como padres adoptivos de los muchos animales que todavía no tienen un hogar.