La escritora Lola Cabrillana cuenta qué le pasó al coincidir con Javier Castillo en una perfumería

La escritora Lola Cabrillana ha relatado la escena que vivió al coincidir en una perfumería con Javier Castillo, autor de numerosos best-seller, entre ellos La chica de nieve.

"Estaba con mi hermana en una perfumería comprando, escogiendo un regalo para mi madre y yo me vuelvo a mirar otra cosa. La dependienta que estaba atendiéndola la deja con la palabra en la boca, ha entrado un famoso escritor y la chica lo atiende emocionada", empieza relatando la autora.

"Mi hermana, que no puede tener más arte, le dice: 'Oye, que este señor es Javier Castillo, pero mi hermana es Lola Cabrillana, del mismo grupo editorial, por cierto. Y me has dejado aquí plantada".

"Javier se ríe y se disculpan los dos. La chica, que no puede creer que dos escritores que admira estén en el mismo metro cuadrado, no sabe a quién atender", añade Cabrillana, que remata: "@JavierCordura, ha sido un placer saludarte".

El propio escritor ha reaccionado a ese relato apuntando: "Jajaja me ha encantado conoceros a las dos. Simpatiquísimas. 😂😂😂. Me he colado sin darme cuenta, pero no fue mi culpa! 😂".

"Igualmente. Te disculpamos en el momento que vivimos la cara de emoción de la chiquilla 😂", ha replicado a la vez la escritora, que también ha reaccionado con humor cuando una seguidora le ha dicho que en la perfumería estuvieron "dos grandes juntos".

"Gracias Marina, pero tengo que vender unos cuantos libros más para estar a su nivel. 😂😂", ha respondido Cabrillana.