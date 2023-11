La forma en la que un conductor de autobús dice que hay que llevar el cinturón está arrasando en X

Ponerse el cinturón es algo obligatorio para viajar en todos los medios de transporte que lo llevan, desde el coche hasta el autobús pasando por el avión. Sin embargo, no todos tienen la misma gracia a la hora de recordarlo.

En las últimas horas se ha hecho viral la forma en la que un conductor de la compañía de autobuses ALSA ha comunicado a los pasajeros que se tenían que poner el cinturón durante el viaje. La dietista-nutricionista Cristina Lajas ha sido la que ha compartido la anécdota en su cuenta de X, la red social antes conocida como Twitter,.

"El conductor de Alsa: El cinturón es obligatorio y más en estos días que igual salimos volando. No tengo problema en parar y llamar a la Guardia Civil si alguien no lo lleva, vosotros llegáis tarde y a mí me pagan horas extra2'", ha contado la joven en una publicación que se ha hecho viral.

Además, Lajas se ha tomado con humor esta forma de anunciar que hay que llevar el cinturón en el autobús: "Ni las campañas de la seguridad vial hicieron tanto".

La nutricionista, en respuestas a otros usuarios, ha recordado que a veces la Guardia Civil comprueba que lo llevan los pasajeros y que, en caso de accidente, este también sirve para identificar a los pasajeros.

Su tuit, en las pocas horas que lleva en la red social, está arrasando y ya lleva más de 390.000 reproducciones, 10.000 me gusta y más de un millar de compartidos.