La frase con la que Ester Expósito define Madrid provoca numerosos comentarios

La actriz Ester Expósito ha concedido una extensa entrevista a la edición mexicana de la revista GQ y ha dejado numerosos titulares que desde el medio de comunicación están compartiendo en TikTok.

Uno de los que más reacciones ha suscitado es la respuesta de la intérprete española a la pregunta de dónde vive y por qué.

"Ester Expósito vive en Madrid porque es la mejor ciudad del mundo. Es así de sencillo", responde tajante la protagonista de Élite y Venus, entre otras ficciones. En la propia publicación hay muchos que han querido responder a las palabras de la madrileña.

Como siempre que se habla de países, comunidades, ciudades o pueblos, cada uno tira para lo suyo: "A Madrid le superan muchísimas otras ciudades españolas como Barcelona, Málaga, Valencia, Granada", "La mejor ciudad del mundo no es, pero le pillan todos los eventos cerca", "Es Madrileña obviamente lo siente así, igual que cada uno siente la suya", "A ver, a ella le parece la mejor porque ahí nació, probablemente ahí están todos sus amigos, familia, etc." y "dijo nadie nunca en la vida" son algunos de las decenas de mensajes que han provocado sus declaraciones.

En la misma entrevista, Expósito responde a una pregunta que también se las trae: ¿Por qué duermes sin almohada?

"Primera noticia. No sé si alguien habrá visto alguna foto mía acostada sin almohadas a lo mejor de un shooting. Porque yo nunca he dicho esto, ¿no? Creo, no sé. Yo no duermo sin almohadas. Duermo con almohadas", responde sorprendida.