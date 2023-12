La reacción de Ester Expósito cuando un usuario le pregunta por qué dormir sin almohadas es genial

La actriz Ester Expósito ha tenido una reacción que es digna de verse cuando, en un encuentro con lectores de la revista GQ México, uno de ellos le ha planteado una pregunta que, como mínimo, es extraña.

"¡Esto es buenísimo! De Facebook: ¿Por qué duermes sin almohadas?", lee la actriz con cara de completo asombro y estupefacción.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Luego responde directamente: "Primera noticia. No sé si alguien habrá visto alguna foto mía acostada sin almohadas a lo mejor de un shooting. Porque yo nunca he dicho esto, ¿no? Creo, no sé. Yo no duermo sin almohadas. Duermo con almohadas".

En otro momento de ese encuentro, la actriz cuenta cómo un día de ensueño se convirtió en una pesadilla.

"Mi chico me llevó a unos domos preciosos en Uruguay y dentro del domo pude contar 15 arañas, pero arañas no de estas finitas. Y yo tengo aracnofobia", cuenta.

"Entonces, claro, se convirtió en una pesadilla. Aquí lo fuerte es que al día siguiente, cuando ya nos íbamos a ir, estábamos recogiendo todo y cuando ya por fin estamos a un minuto de salir por la puerta, solo me falta recoger el neceser y salir, de repente veo de reojo una cosa negra aquí subiendo hacia mi cuello", rememora.

"Miré y, sí, tenía una aquí. Y yo: '¡Por favor quítamela de encima!'. Casi me da algo".