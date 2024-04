La indignante imagen que muestra lo que unos pasajeros dejaron en un avión: vergüenza es poco

Quienes trabajan de cara al público saben muy bien todo lo que tienen que soportar: malos modos de clientes que se creen con derecho a todo, malas respuestas y faltas de respeto.

Eso también se aplica a quienes trabajan en los transportes públicos, como trenes y aviones, que a menudo se ven obligados a tratar con pasajeros sin educación y, además, sin salida debido a las características de los ferrocarriles o las aeronaves.

El usuario @tcepillo2 ha mostrado con una explícita y vergonzosa imagen una parte de lo que tienen que soportar. "Con regalos como estos que te dejan 'los clientes', no me digáis que no es para quererles...", ha escrito junto a la foto.

En la instantánea se ve cómo los pasajeros, que ya habían bajado del avión, dejaron su asiento como un auténtico estercolero. De hecho, se pueden ver hasta seis pañales usados tirados allí.

Algunos usuarios se han sorprendido de la cantidad de pañales y el autor de la foto ha explicado que se trataba de un vuelo de 12 horas, por lo que "dan para mucho".

Otra persona ha afirmado: "Seguro que los intentó meter en la papelera. Ah, que no hay papeleras. Tampoco sitio para las piernas". Y el autor ha subrayado: "Las hay...y lo del sitio para las piernas se reclama en otro lado. Protestar no es enmierdar".

Y otro ha preguntado si este tipo de comportamientos es más habitual en la clase turista o en la business. "Clientes' de este tipo los hay en toda clase y condición. Aristócratas, famosos y personajillos, faranduleros...da igual", se ha lamentado el trabajador.