Una andaluza que vive en Galicia flipa con lo que hace allí la gente cuando llueve

La usuaria de TikTok @almu.rl, andaluza que se ha ido a vivir a Galicia, ha explicado en un vídeo cuáles son los aspectos de la vida allí que más le están chocando.

"Cuando me hablan en gallego no me entero de nada, pero es que hay veces que me da vergüenza decir que no me entero de nada, pero es que hay otras veces que me hablan en castellano y tampoco me entero. Me quedo así y pongo cara de tonta", empieza diciendo.

"He de decir que a mí hay veces que tampoco me entienden. Cuando fui al médico al cambiar el médico la mujer me decía: ¿Qué? Y yo decía: ¡Qué mal estoy hablando dios mío, qué mal! Pero poquito a poco voy cogiéndole el rollo", celebra.

Además, asegura que siempre que "abre la boca" le dicen lo mismo: "¿Eres del sur, no?". "Nada más que abro la boca nos tienen cogido el acento y saben que soy de Andalucía", asegura antes de hablar de la meteorología de Galicia.

"Es algo que me sorprende pero están tan acostumbrados aquí que para ellos es normal: cuando está lloviendo yo voy paseando por la calle y veo a esa gente en la terraza con sus cafés con leche. A lo mejor el bar tiene un toldito y digo: chiquillo, ahí te estás mojando. Pero les da igual, ellos están ahí tranquilamente, así que me sorprende pero es otra manera de estar", señala.

También admite que le sorprende que, "aunque esté lloviendo un montón, la gente va con el gorro del chaquetón y no lleva paraguas": "El otro día granizando y la gente con el gorro".

Dice que ella lo hizo y llegó a casa chorreando: "Yo todavía tengo mi tierra adentro y a esto no estoy acostumbrada".

"Me está encantado la experiencia: las zonas verdes, la gente es muy acogedora, y la verdad es que estoy muy contenta", termina diciendo.