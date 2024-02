La portada de este cuaderno de inglés hace las delicias de Twitter: es insuperable

Algunas carátulas de los cuadernos de las diferentes asignaturas del colegio, instituto, universidad o, directamente, de las actividades extraescolares están llenas de arte que hablan muy bien de sus propietarios.

En las últimas horas se ha hecho viral la que ha publicado el usuario de X Camilo Tirana (@triannacamilo). Su publicación en la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter ya sido visto más de un millón de veces.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El tuitero ha publicado la portada que ha hecho para un cuaderno de inglés. Para ello, ha recogido uno de los momentos televisivos más míticos, que se vivió en el programa Caso Cerrado, original de Telemundo y emitido en España en el canal de Ten TV.

En ella, la presentadora del espacio, Ana María Polo, se enfrentó con una chica de origen colombiano pero que se presentó en inglés. "Hello, good afernoon (hola, buenas tardes)", dijo la joven, que desató el enfado de la conductora.

"No, ningún good afternoon ni ningún hello. Aquí tú hablas español. Esto es un programa en español. Aquí se habla español, aquí nosotros no ponemos letreritos. Tú te llamas Luna. Your name is not Moon... Me hablas español aquí. No te hagas la cómica", le dijo enfadada.

Al final y tras un gran enfado de Polo, en el que incluso llegó a amenazarla con expulsarla del programa, la invitada acabó cediendo y hablando en español.

El tuitero ha representado en su cuaderno esta escena y en cuestión de horas la foto que ha compartido ya ha superado el millón de reproducciones, los. 40.000 me gusta y los 4.000 retuits.