La prensa inglesa advierte a los turistas británicos que quieran pasar sus vacaciones en España 

La prensa inglesa, entre los que se encuentra 'The Mirror' o 'The Sun', ha lanzado una advertencia a todos aquellos turistas británicos que quieran viajar a España por vacaciones.

La razón da de lleno con la Unión Europea, quien ya está lista para introducir dos grandes cambios que afectarán a aquellos ciudadanos no pertenecientes a la UE que quieran viajar a países que sí sean de la comunidad.

"Podrían verles denegada la entrada si no se llevan a cabo los procesos adecuados antes del viaje", ha advertido el diario británico 'The Mirror'. El primero de los "cambios" es el "Sistema de Entrada/Salida de la Unión Europea", que registra a los ciudadanos no pertenecientes a la UE cada vez que cruzan la frontera.

Esto les llevará a tener que escanear, según cuenta el diario, el pasaporte en una máquina de autoservicio y automatizado antes de viajar, reemplazando así el sistema de sellar los pasaportes de forma manual: se llevará a cabo el registro de datos como el nombre, el tipo de documento de viaje y los datos biométricos como las huellas dactilares y la imagen facial.

El segundo gran cambio que afectará directamente a los turistas del Reino Unido será el ETIAS, es decir, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. De esta forma se les requeruirá un permiso antes de ingresar en algún país de la Unión Europea.