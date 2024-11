La profesora le dijo hace 10 años que no valía para estudiar: su respuesta ahora es de matrícula de honor

La vida da muchas vueltas y nunca sabes cuándo le vas a poder devolver a alguien que formó parte de ella esa sensación que te provocó cuando te dijo algo de malas maneras que sabía que te iba a doler.

Un usuario de X (antes Twitter) ha querido acordarse de su profesora de hace 10 años cuando le dijo: "No todo el mundo vale para estudiar ni hacer cosas que le gusten, a veces uno tiene que abrazar su mediocridad".

Junto a esta frase ha añadido una imagen en blanco y negro de su trabajo donde aparece él en un quirófano. Como se puede leer en su perfil en al red social de Elon Musk es Residente de Cirugía Pediátrica.

"Un beso a esa profesora que me dijo esto hace 10 años", ha zanjado junto al resto de la frase y la imagen. Una publicación que cuenta con más de 6.000 'me gusta' y con un alcance de más de 240.000 personas.

Como siempre que algo se va de madre en redes, le han llegado cientos de mensajes y él ha ido respondiendo a algunos. Una persona le ha dicho: "No estoy de acuerdo. Qué no "sirvan' para estudiar no significa que sean mediocres. Hay muchos talentos que la educación moderna no incorpora y son imprescindibles para la vida".

Y él ha replicado: "Creo que has entendido mal el post. Aún así, estoy tremendamente de acuerdo con lo que dices".