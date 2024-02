La queja más feroz de una latina sobre los españoles: "Son rústicos, groseros, agresivos y ordinarios"

La usauria de TikTok Marian Carmona ha cargado contra los españoles y los europeos en un vídeo de más de 6 minutos que ha publicado en su perfil de esta red social y que lleva dando de que hablar las últimas semanas.

"Hola, vengo a decir algo importante y justo. Voy a tocar el tema porque me lo acaban de preguntar. Yo no sé si soy la única latina que no ha tenido una relación emocional con un europeo o si soy una latina entre muchas que no ha tenido una relación con un europeo, pero a ver, en mi caso, los europeos que yo he conocido la verdad es que han sido patéticos", comienza.

La tiktoker afirma que ha tenido un gran choque cultural con los europeos, especialmente con los españoles: "He conocido alemanes que me han parecido bastante buenos hombres, bastante caballerosos, o al menos se han mostrado de esa manera... pero luego conoces a los españoles y te das cuenta que el nivel de educación, valores, principios o creencias que tienen estos hombres choca muchísimo con la tuya, porque es que es totalmente diferente, el cielo y la tierra".

Entonces comienza a definir a los españoles que ha conocido: "Además de ordinarios, son bastante poco caballerosos, rústicos, toscos, groseros, celópatas, compulsivos, invasivos, agresivos y ordinarios. Estoy metiendo en una cajita a los veintipicos españoles con los que yo he tenido contacto en función de intentar tener una cita o salir y la verdad es que fatal".

Afirma, que según su criterio, los españoles tienen una cultura nefasta que es "patética" para su opinión. "Para ellos eso está bien y es superválido y a mí me da igual. Lo que quiero decir con esto es que yo definitivamente no encajo con los europeos porque el choque cultural es tan grande que a mí me afecta", reconoce.

Carmona se pregunta que cómo hacen otras mujeres latinas para estar con gente de Europa: "Están con unos tipazos tan increíbles y yo he conocido españoles, italianos y alemanes y ninguno ha sido tan increíble como estos que pintan, así que decidme ¿cuál es el secreto o cómo han encontrado esa relación superlinda?".

Ahí es cuando vuelve a arremeter con los hombres españoles: "Honestamente, considero que no hay nada bonito, ni pintoresco, ni espectacular, ni hermoso en los españoles, o al menos a los que yo he conocido. Los alemanes tendrán algo particularmente lindo y es que son atentos y cariñosos, pero los españoles comparten una creencia y una cultura muy extraña".

Para terminar acaba dando una vez más su opinión: "Para mí es extraña porque la mayoría de los hombres no son así, o por lo menos no deberían ser así. Yo no quiero generalizar, pero que un hombre sea poco caballeroso o que al menos tengan la energía masculina por los suelos es patético. Es terrible. ¿Cómo consiguen mujeres así?".