Una estudiante de Derecho aclara si irías a la cárcel en caso de matar a tu madre al darle un susto

La estudiante de Derecho Paula, conocida en TikTok como @paulisls, ha respondido a la pregunta que se hizo otro usuario de la red social en la que se cuestionaba qué pasaba si matabas a tu madre al querer darle un susto.

La futura graduada en Derecho contactó con una profesora suya de la asignatura de Derecho Penal y así ha podido contestar razonadamente al usuario. "Vamos a responder a si tu matas a tu madre de un susto y ella no tiene ningún tipo de enfermedad cardiaca ni tensión alta ni nada, si irías a la cárcel o no", comienza.

"Partimos de la base en la que no hay dolo, es decir, no hay voluntad de cometer el delito. Entonces nos adentramos en una situación de negligencia", asegura, antes de definir un delito como "un comportamiento humano típicamente antijurídico culpable que puede ser punible o no".

"Nos tenemos que quedar con la tipicidad, que es objetiva y es aquella que se puede hacer en un juicio de subsunción típico. Esto significa que es un delito de homicidio porque el resultado de esa conducta es la muerte de otra persona", prosigue.

Ahí explica que se tendría que valorar la conducta exante, es decir la previa, y "suponer que es la idónea para ocasionar ese riesgo y provocar esa muerte". "En este caso no lo sabías porque no sabías que podía morir de un susto", aclara.

Otro aspecto a destacar es el riesgo permitido: "Se entiende como poder hacer bromas, dar sustos, etc que no concurrirían como una conducta idónea para causar la muerte de una persona. No es esperable que esa conducta produzca un resultado prohibido por la norma, que sería matar".

Ahí es cuando matiza que dar el susto a una persona sin ningún tipo de enfermedad y matarla no entraría dentro de una conducta típica.

"Si sé que tiene la tensión alta sí que entraría dentro de una conducta objetivamente típica y no entraría dentro del riesgo permitido porque sabías que tenía una enfermedad y si le das un susto de muerte la puedes causar", sentencia.

Con todos estos puntos ya explicados acaba diciendo que "no entrarías a la cárcel si le das un susto de muerte a tu madre si esta no tiene ningún tipo de enfermedad".