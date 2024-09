La razón por la que Risto Mejide se siente orgulloso de ser español, con un palo a Ayuso incluido

Risto Mejide ha comentado la actualidad política este lunes que, aunque tenga tintes internacionales, atañen directamente a España. El líder opositor venezolano Edmundo González aterrizó este domingo en Madrid después de haber solicitado asilo político al Gobierno.

El presentador de Todo es mentira ha comentado que el hecho de que el Gobierno haya ayudado a González a salir de Venezuela le hace sentirse orgulloso de ser español: "El destino de Edmundo González era la cárcel o uno mucho peor".

"Yo me siento muy orgulloso, como ciudadano español, de que mi país, una democracia, esté defendiendo la democracia. Vamos a dejarnos de tonterías. Darle asilo al principal opositor de una presunta democracia que ha amañado las elecciones, hasta que no se demuestre lo contrario, a mí me hace sentir orgulloso".

Ha apostillado Risto que los venezolanos merecen saber quién ganó las elecciones del país: "Hasta que no se sepa, que todos intuimos quién fue, lo que está haciendo Maduro es perseguir a la oposición".

Por último ha puesto Risto el foco en el PP. Ha afirmado el presentador que la llegada del opositor a España les ha pillado "con el pie cambiado" y ha recordado que hace una semana Isabel Díaz Ayuso pedía asilo político para Edmundo González.

"El asilo que hace una semana Ayuso pedía para él, porque según decía lo iban a detener o lo iban a matar, ahora les parece una jugada de Sánchez. En una semana, ahora lo que era necesario ahora es una jugada de Sánchez. Mira que nos hemos cansado de darle palos al Gobierno pero cuando hacen bien las cosas hay que reconocerlo", ha proseguido diciendo.

Y ha añadido: "Que Edmundo González Urrutia esté vivo y no en una cárcel es algo que hay que celebrar, me da igual el color que uno defienda".