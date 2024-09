La reflexión de una abuela sobre lo que tiene que hacer el Real Madrid ante el Betis es oro puro

La cuenta de TikTok @jsuismac, que se dedica a subir vídeos de su abuela, casi todos hablando de fútbol y, en concreto del Real Madrid, ha publicado la reflexión que ha realizado la señora sobre el partido contra el Betis de esta noche a las 21:30. Y es oro puro.

"Aquí son patadas, estirones, empujones y no saben jugar al fútbol. No hay rapidez, no hay verticalidad, no hay nada. Nada", ha afirmado la mujer, sentada en un sillón, al comienzo del vídeo.

Cuando le han preguntado por qué no gana el Madrid en la Liga, la señora ha señalado que porque no le dejan ganar. "Cómo frenan al Madrid con el tirón de la camiseta, con patadas, con zancadillas. Los árbitros mirando para un lado y para otro", ha apuntado.

"Mientras que al Madrid le sacan una tarjeta roja por nada, al otro casi lo matan y no le sacan la tarjeta roja. Y todo eso es lo que está pasando", ha afirmado muy segura.

"Y ahora el Madrid está como dormido porque viene de sus vacaciones y tal, pero el Madrid va a reaccionar. Espero que reaccione esta tarde ante el Betis, porque sería muy grave si no reacciona ante el Betis", ha concluido.