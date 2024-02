La réplica de Antonio Resines cuando le preguntan por qué apoya la sanidad pública es para tatuarla

Antonio Resines ha explicado la grandísima respuesta que suele dar cuando alguien le pregunta por qué apoya la sanidad pública.

En una entrevista en Fotogramas, el actor ha recordado los delicadísimos momentos que vivió durante su infección por Covid, cuando estuvo a punto de morir.

"Cuando salí de la UCI, en febrero del 22, eso significaba que ya me iba a curar. Aunque estaba bastante mal todavía, que no me podía mover ni podía andar, pero ya tenía nada más puesto las gafas para el oxígeno. Pero después de todo lo que me había pasado salir de ahí fue... no se me olvidará nunca", ha admitido.

Resines ha asegurado que en aquellos momentos vio "lo que había en la UCI de verdad": "Porque cuando me metieron en la UCI yo ya estaba muy tocado y no me enteré de casi nada, pero vi el horror. Eso sí que es el horror".

"Por eso, cuando alguien me dice que por qué apoyo la sanidad pública digo: 'Porque soy una persona normal, no un gilipollas como tú'. De esa gente, que había 60 y tantas personas, salvaban vidas pero como... Desgraciadamente murió mucha gente", ha rematado.