La tortilla para llevar de Mercadona llega a las manos de un dietista y así la valora

El dietista @fransusin_ se ha desplazado hasta Mercadona para evaluar la tortilla de patata con cebolla que el gigante valenciano elabora para llevar. Acostumbrado a analizar alimentos de todo tipo, este creador de contenido con más de 1,2 millones de 'me gusta' en TikTok ha valorado de forma clara este producto.

"No están mal los ingredientes. ¿Las cosas que no me gustan? Que la cebolla está frita en aceite de girasol y que tiene benzoato de sodio. En altas dosis es tóxico y puede crear intolerancia a personas con alergia al ácido salicílico y además en unión con el E-300 o ácido ascórbico puede generar hidrocarburos cancerígenos", ha dicho.

Por lo que, como conclusión ha señalado: "Si es de consumo puntual perefecto pero no lo consumáis a diario".

La media tortilla que ha analizado cuesta 4,5 euros, pesa unos 650 gramos, por lo que el kilo sale a 6,9 euros más o menos. Para consumirla de forma óptima en la etiqueta se aconseja ponerla en el microondas a máxima potencia durante dos minutos.

Además de la media tortilla con cebolla, existen las tortillas enteras tanto de patata con cebolla como de calabacín; las medias tortillas tanto de patatas como de calabacín y el cuarto o pincho de tortilla, ambos a dos euros.