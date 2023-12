La valoración que ha dejado en un Zara es imposible de imaginar

La usuaria de TikTok Amor Pérez González, conocida como @amor_loff, ha publicado un vídeo que está siendo muy viral en la red social en el que muestra el mensaje que ha dejado su marido en un Zara de Madrid.

Al ir a poner una valoración en una de las máquinas que hay para ello sobre su experiencia en la tienda del grupo Inditex, este ha querido contar el motivo real que le ha llevado a ir de compras.

"Mi mujer siempre me trae aquí engañado. No puedo más, Amancio", le ha escrito. El vídeo, que lleva más 550.000 reproducciones en los dos días que lleva colgado en la red, acumula también más de 27.000 me gusta.

Además, ha generado, tal y como se podía esperar, multitud de comentarios en los que hasta han llegado a decirle al dueño de Inditex que le pague una copa o una cena por Navidad.