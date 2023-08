Las cinco palabras que nunca deberías decir a alguien que está aprendiendo español

Aprender un idioma es un proceso más o menos largo, siempre intenso y no exento de momentos difíciles cuando la persona en cuestión se sumerge en la otra cultura y se mezcla con sus hablantes.

A menudo, dominar una lengua hasta el punto de comprender qué quieren decir las frases y expresiones hechas es difícil. El usuario de TikTok @kiwiceleste ha dado buena muestra de ello.

Ha subido un vídeo junto al mensaje: "Nunca le digas esto a alguien que está aprendiendo español". Y a continuación se ve cómo le dice a la otra persona: "Me voy a ir yendo".

Cinco palabras que un hispanohablante entiende a la perfección pero que para alguien que no domina por completo la lengua puede suponer un rompecabezas absoluto.

En el vídeo se ve cómo la mujer trata de entender la frase poco a poco y finalmente dice: "Ok". Pero cuando ve que su interlocutor se va exclama: "¡Ey! ¿Te vas?".

El vídeo ha generado cientos de comentarios. Por ejemplo, un usuario señala: "Le puedes decir 'ahora después hago tal cosa". Otro se pregunta: "¿Por qué usan tres veces el mismo verbo? Se entiende mejor: Me voy, ya me voy, tengo que irme, debo irme, etc".

Y otro más zanja: "El español es el idioma más complicado".