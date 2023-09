Las "normas de casa" de unos padres montan un tremendo lío en redes

Las normas en el hogar son básicas a la hora de educar, pero muchos padres y madres tienen siempre la duda de dónde poner los límites a sus hijos. Un cartel que ha colgado una usuaria de TikTok sobre ese asunto ha provocado ahora una enorme polémica en las redes.

El letrero, que ha llegado a Twitter de la mano de la usuaria @holaaabuenass, lleva como encabezado "normas de la casa" y son una enorme lista de reglas que los hijos deben cumplir.

Son muchos los que creen que son demasiado restrictivas, aunque no falta quien señala que son adecuadas para los jóvenes. Por ejemplo, en el primer punto se dice que la habitación debe estar recogida los martes por la noche y que, de lo contrario, se cobrará el tiempo que "la limpiadora" pasa recogiéndolo.

"Por la mañana la abuela me manda una foto de la ropa que lleváis al colegio, tal y como indican las normas del instituto. No se puede ver ropa interior", se subraya antes de avisar: "Si la ropa no es adecuada no se saldrá el fin de semana de casa".

En otros puntos de las normas, se reparte quién debe sacar a pasear al perro y cuándo y se advierte de que cumplirlas da derecho "a tener una línea de móvil con llamadas ilimitadas y gigas pagadas, así como el acceso al wifi de la casa ilimitado".

Eso sí, se matiza que el acceso a internet está limitado al horario de 7.30 a 21.30 de domingo a jueves y hasta las 0.00 los viernes y sábado. Y que el uso del móvil se limitará a cuatro horas diarias de lunes a viernes y se ampliará los fines de semana.

Si se incumplen las normas ya se avisa que el uso del móvil se reducirá una hora diaria "por cada actividad no realizada adecuadamente". "El cumplimiento de todas las normas sin intervención paterna o materna supondrá un aumento de una hora extra de móvil al día siguiente", se explica. Y se añade un listado de opciones para conseguir tiempo adicional de móvil. Por ejemplo, si se tiende se obtienen 30 minutos más.