Así es Josefa, la anciana que salió en 'Grand Prix' y que enamoró a todos 

Eran más de las 12 de la noche de este lunes y media España estaba pendiente de lo que hacían los concursantes de Brión y Yepes en el Grand Prix cuando apareció Josefa Alcaide, la verdadera protagonista de la noche. Incluso ni los deseados troncos locos, la prueba que presentó, consiguieron robarle el protagonismo.

Esta anciana de 93 años de la localidad manchega fue la que se ganó el corazón de todos los espectadores. "Tengo que venir para dar un beso a Josefa. Vas a hacer una cosa que lo vamos a recordar toda la vida, en tu pueblo, en tu familia y nosotros en este programa. Vas a presentar el siguiente juego, que se llaman los troncos locos", dijo Ramón García.

Dicho y hecho. Josefa cogió el micrófono, miró a la cámara y presentó la prueba, como si llevara mil programas a sus espaldas. Ese momento en redes sociales se viralizó llegando a obtener más de 250.000 reproducciones, 3.100 me gusta y numerosos comentarios en Twitter. Incluso algún usuario llegó a definirla como la abuela de España y la abuela del Grand Prix.

"No puedo salir casi ni a la calle, en cuanto salgo todo el mundo viene a darme besos y a felicitarme", reconoce ahora Josefa, que no es capaz de ocultar la gran sonrisa que le acompaña desde el lunes, del mismo tamaño que el orgullo que tienen sus familiares sobre ella.

"Para mi, que mi abuela haya tenido tanta repercusión en los medios, me hace ser la nieta más orgullosa del mundo", asegura Andrea, una de sus nietas.

El lunes vio la emisión del programa junto a sus hijas, nietas e incluso bisnietas en la plaza del pueblo sin saber que iba a salir. Desde que apareció fue la que monopolizó todas las miradas y conversaciones: "No podía ni andar, todo el mundo me felicitaba". Su éxito ha sido tan mayúsculo en Yepes que hasta su hija María José destaca en un tono distendido que el miércoles llegó a casa con la cara llena de marcas de beso.

"Fue muy divertido, lo disfruté mucho"

Josefa se desplazó el pasado 11 de julio junto al resto de personas a la grabación del programa a Madrid. Fue una experiencia "muy bonita" y, a pesar de estar toda una tarde en el plató, se le pasó volando.

"Estuve con mi hija y pude ver a mis nietos Andrea y Rodrigo participar en Los troncos locos y en Las gaviotas furiosas. Fue muy divertido y fui muy feliz, lo disfruté mucho y el tiempo se me pasó muy rápido", apunta la anciana, que sigue riéndose solo con recordar ese momento.

Josefa rodeada de familia EL HUFFPOST

Josefa, que destaca La patata caliente como una de sus pruebas favoritas, fue elegida para ir de público por ser la persona más mayor de las clases de gimnasia que ofrece el ayuntamiento de Yepes. "Yo me apunto a todo y me lo pasé tan bien que repetiría", dice.

Además, también pudo conocer a Ramón García, al que sigue desde hace años y al que ve casi todas las tardes en el programa En compañía, que conduce en Castilla-La Mancha TV.

"Soy muy seguidora de él, le llevo viendo muchos años, desde que tenía el pelo negro y ahora lo tiene blanco, así que fíjate lo fan que soy. Es muy bueno, muy simpático y vale mucho", confiesa Josefa, que no tendría problemas en ir un día a ver su programa en la televisión manchega.

"La gente en el pueblo me dice si me ha firmado la camiseta, así que si le veo otra vez se lo tendré que decir y hacernos una foto", bromea. Josefa se ríe cuando le dicen que ese día le robó el protagonismo a García y que igual era ella la que tenía que firmarle la camiseta a él. "Anda, anda, yo no soy famosa", ironiza entre carcajadas.

Pero por unas horas y aunque no se lo crea, fue la reina de ese programa que durante muchos años le ha robado las carcajadas y le ha permitido vivir inolvidables momentos en familia.