Le hacen una broma a una clienta de Amazon y se convierte en todo un fenómeno viral en TikTok

Amazon se ha convertido en una de las plataformas más utilizadas a la hora de comprar. Un interés que, en numerosas ocasiones se usa para cometer algunas estafas, pero que también es objeto de algunas bromas sobre las compras que un cliente ha hecho.

Algo que compartió el pasado mes de diciembre el usuario de TikTok @hugo_cilll y que se ha convertido en todo un fenómeno viral.

En el vídeo, titulado 'Natalia y su cesta de Amazon', una persona le gasta una broma telefónica usando, nada más y nada menos, que Google Translate, como si de una operadora se tratara.

Usando la función 'escuchar', el robot ha leído un mensaje en el que saludaba a la presunta clienta y aseguraba que se ponían en contacto con ella para "confirmar su compra por el valor de 3.465,50 euros".

Algo que sorprendió a la protagonista y que, tras pedirle que diga "confirmar", la situación empeoró. "¿Cómo? Cancelar", señaló, justo antes de que el falso robot le dijera que "gracias por haber confirmado su compra". "He dicho cancelar", reiteró la clienta.

Durante la broma, la mujer pidió que le pasaran con un agente y, tras ponerle un sonido de Youtube, terminó con un mensaje que desesperó a la mujer. "Nos disculpamos, debido a la gran cantidad de solicitudes, el tiempo de espera es de cuatro horas", le indicaron desde Google Translate.

"Cuatro horas. Sí, cuatro horas. Venga hombre. Vamos a ver. Voy a entrar en mi Amazon. Qué es esto. Qué es esto. Qué es esto. Espero que sea una broma. Aquí no hay nada pedido. A ver si he comprado la cesta entera. Ya verás que es la cesta. No voy a estar aquí cuatro horas", ha terminado diciendo. Una broma que acumula más de 2,1 millones de likes en la plataforma.