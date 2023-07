Le dan agua de Madrid y agua de Murcia para ver si las puede distinguir y el resultado da que hablar

Si hay de algo de lo que presumen los madrileños es, sin duda, de su agua, que aseguran sin dudar que es la mejor de España.

La OCU, sin embargo, no opina lo mismo. La organización hizo un estudio hace algunos años en el que concluía que el agua del grifo de 19 localidades españolas era excelente y buena en otros 36 municipios.

Pero la medalla de oro se la llevó Burgos (pocos minerales, blanda y sin contaminantes), la plata fue para San Sebastián (mineralización muy ligera, barata, higiénica y poco contaminada) y el bronce Las Palmas de Gran Canaria.

Ahora, en TikTok está dando mucho que hablar un vídeo que ha subido la usuaria @marilarat en la que, junto a una amiga, hace lo que ella denomina "el reto del agua de Madrid".

"Este agua que me he traído de Murcia, para los que no me creáis os voy a poner aquí una foto, y le voy a poner en un vaso el agua de Madrid y el de Murcia. Sin que ella sepa cuál es. A ver cuál le gusta más", explica.

Dicho y hecho. Entrega a su amiga los dos vasos y le pregunta: "¿Cuál te gusta más? Sinceramente eh".

"A ver, son las dos muy parecidas. Yo creo que la primera", sentencia. "¡¡Es la de Madrid!!", exclama la tiktoker.

El vídeo ha provocado multitud de comentarios. Por ejemplo, un usuario dice: "Pero es que además del sabor, se nota muchísimo en el pelo, en ningún sitio se me ha quedado el pelo igual que en Madrid".

"Hay muchísima diferencia entre la de Madrid y Murcia", dice otra persona. Y una más añade: "El agua de Madrid lo bueno que tiene es que no tiene sabor, pero de calidad es normalita. Que te confirme alguien más que entienda".