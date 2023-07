Una extranjera reconoce que le encanta Madrid antes de poner un gran pero

El tiktoker Dani Carrero (@daanicarrero) ha publicado varios vídeos en su perfil de la red social en los que entrevista a gente que va por la calle y les hace diversas preguntas sobre temas de todo tipo.

Por ejemplo, en las últimas horas se ha hecho viral la respuesta que le ha dado una joven extranjera que vive en Madrid. Preguntada por lo que más le gusta de la capital de España, confesó que le encanta, pero puso un gran pero.

"Me encanta Madrid pero hay puto calor", afirmó, antes de reconocer que es la primera palabra que ha conocido aquí. Su contestación no solo provocó sus propias carcajadas, sino que el propio creador de contenido no pudo contener la risa.

Además, esta joven también fue cuestionada por lo que le gusta hacer en Madrid. Así respondió: "Me encanta correr en el parque de Retiro por la mañana, después tener un desayuno muy rico en alguna cafetería. Luego también estudio y voy a alguna fiesta".

En otro vídeo la misma chica confesó que le gusta la gente de España porque son "muy abiertos y muy amables". "Todo funciona muy bien, no como en Italia", señaló, poniendo el ejemplo del transporte público.