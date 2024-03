Le dice a su abuela que no está preparado para el amor y la réplica de ella se lleva 9.000 'me gusta'

El usuario de X @joshhuarez ha relatado la conversación que ha tenido con su abuela cuando esta le ha pedido que le presentara a su novio, aunque el chico ha dado a entender que o no tiene pareja o todavía no está en una relación oficial.

"Hoy mi abuela me ha preguntado cuándo voy a traerle a mi novio. Le he dicho que yo no estoy preparado para el amor", ha empezado contando el joven, provocando "una carita extraña" en su familiar.

Y esta es la frase que le ha soltado su abuela, emocionando al instante tanto a su nieto como al resto de usuarios de la plataforma: "No digas eso, eres de las personas que más amor he visto dar en mis 84 años".

"Nunca olvidaré ese momento", ha asegurado el tuitero en una publicación que ha acumulado más de 9.000 'me gusta', cerca de un centenar de comentarios y casi 400 retuits.

Por las reacciones que ha recibido, además de aclarar que tiene "casi 30 años", ha señalado que se siente "súper súper afortunado" de poder seguir disfrutando de su abuela y ha admitido que se le "inundaron los ojones de golpe".