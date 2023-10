Le dicen a un venezolano que la sanidad pública española es "un caos": ojo a su respuesta

El usuario de TikTok @aliriocardona218, venezolano que vive en España, se está haciendo popular en esa red social gracias a sus respuestas a quienes critican el funcionamiento del país en el que vive.

El último ejemplo lo ha dado cuando una persona le ha dicho que sanidad pública en España "es un caos" y que la educación en Venezuela es "mil veces mejor".

"Estas cosas que a uno le toca leer lo que dan es tristeza. Por eso estamos como estamos, por eso Venezuela está como está", empieza respondiendo.

"Porque hay una gran mayoría de gente, no solo de Venezuela, sino de otros países de Suramérica y Centroamérica, que dicen y ellos juran y perjuran que esos países son mejor que España", prosigue.

"Y que España no es un país del primer mundo. A mí me da mucha lástima esta gente y hay que reír para no llorar", zanja.