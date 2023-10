Un abogado tumba el mito más extendido sobre el DNI: es mentira, pero seguro que crees que es cierto

El abogado Andrés Millán, más conocido en TikTok como @lawtips, ha tumbado uno de los mitos más extendidos sobre el DNI, una de esas leyendas urbanas que circula desde hace muchos años y que multitud de personas siguen creyendo que es cierta.

Se trata de esa creencia en que uno de los números que figuran en la parte posterior del documento refleja la cantidad de personas que tienen en España tu mismo nombre y apellidos.

"Solo hay ocho personas en toda España que tengan el mismo nombre y apellidos que yo", dice el experto enseñando su propio DNI y antes de desmentirlo: "Falso. Simplemente son códigos para que puedan leerlos las máquinas".

"Es tan falso como que puedes reservar el número del DNI y ponerte uno chulo que tú quieras", añade antes de matizar que únicamente los 100 primeros números fueron reservados para la Casa Real.

Y hay más mitos en torno al DNI. Por ejemplo, el que dice que si tienes un número bajo es que perteneció a alguien que está muerto.

Es falso: tu número es personal, intransferible y, ojo, perpetuo. Es más, sería totalmente innecesario que se asignaran las cifras de un fallecido a alguien porque se calcula que todavía hay cerca de 40 millones de números disponibles antes de tener que pasar a los DNI de nueve dígitos.

Tampoco es verdad que los números de la parte posterior indiquen si tienes antecedentes penales.

Esos caracteres OCR son también protagonistas de otra leyenda urbana: muchos creen que indican si el poseedor del DNI tiene antecedentes penales. Y que si no aparece el signo '', eso significa que el titular tiene antecedentes penales. Pero no. Esas líneas no tienen otro fin que ser leídas por máquinas.